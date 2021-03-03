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Москва

Горбачев предложил альтернативу антироссийским санкциям США 

Газета.Ru 26 минут назад
Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение США о введении санкций в отношении России. Об этом сообщает "Интерфакс". По его словам, новые ограничительные меры не пойдут на пользу отношениям России и Запада.

"Санкции никогда не приводят к улучшению отношений между государствами — ни большие, ни маленькие. Надо решать все спорные вопросы путем переговоров и выяснения позиций", — подчеркнул Горбачев.

Он добавил, что СССР и США смогли остановить "холодную войну" совместными усилиями "не санкциями, а переговорами".
Первый президент СССР отметил, что евроатлантическая солидарность должна быть обращена не к противостоянию, а к решению проблем разоружения. Ранее в МИД России заявили о разработке ответа на введенные США антироссийские санкции.
Соединенные Штаты вслед за Европейским союзом заявили 2 марта о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия", а также конкретные физические лица.
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В мире , Видео , Михаил Горбачев , МИД , ЕС , США
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