Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение США о введении санкций в отношении России. Об этом сообщает "Интерфакс". По его словам, новые ограничительные меры не пойдут на пользу отношениям России и Запада.
"Санкции никогда не приводят к улучшению отношений между государствами — ни большие, ни маленькие. Надо решать все спорные вопросы путем переговоров и выяснения позиций", — подчеркнул Горбачев.
Он добавил, что СССР и США смогли остановить "холодную войну" совместными усилиями "не санкциями, а переговорами".
Первый президент СССР отметил, что евроатлантическая солидарность должна быть обращена не к противостоянию, а к решению проблем разоружения. Ранее в МИД России заявили о разработке ответа на введенные США антироссийские санкции.
Соединенные Штаты вслед за Европейским союзом заявили 2 марта о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия", а также конкретные физические лица.