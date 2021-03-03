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Губернатор Техаса отменил антиковидные ограничения 

BFM.RU 39 минут назад
Губернатор Техаса отменил антиковидные ограничения
Фото: depositphotos.com
Губернатор штата Техас Грег Эббот объявил об отмене антиковидных ограничений. Аналогичные решения приняли штаты Мичиган, Луизиана, Миссисипи и администрация города Сан-Франциско.

«Сейчас уровень госпитализации самый низкий за последние четыре месяца. Уровень заболеваемости — самый низкий с ноября и составляет менее половины того, что было месяц назад. Все больше жителей Техаса выздоравливают. Но надо понимать, кто ковид не исчез, он все еще есть в Техасе, в Америке и в мире. Исходя из статистки выздоровления, после сокращения госпитализаций и во время вакцинации становится понятно, что ограничения больше не нужны. Сегодня я издал распоряжение, которое отменяет прежние меры. Мы разрешаем открыться всем предприятиям в Техасе на все 100%. Также в Техасе отменяется обязательное ношение масок. При этом снятие ограниченй не отменяет личной ответственности граждан».

В то же время в администрации президента Байдена отмену ограничений считают ошибкой, передает CNN. Телеканал отмечает и возможный политический характер заявления губернатора Техаса, республиканца и союзника Дональда Трампа. Эббот был одним из тех руководителей штатов, кто пренебрег советами медиков и возобновил работу бизнеса, что, как предполагают, привело в новому всплеску заболеваемости. Темпы вакцинации не впечатляют. В Техасе и Миссисипи привились только 7% жителей.
На фоне сообщений о снятии ограничений появилась еще одна новость из Техаса, где находится испытательный полигон космической компании Илона Маска SpaceX. Предприниматель объявил о создании нового города в Техасе — Starbase («Звездная база»). В Twitter Маск написал, что это будет «дог-френдли» город, управлять им станет некто Доги. Журналисты предполагают, что это отслыка к криптовалюте Dogecoin, стоимость которой Маск увеличил другим своим постом в Twitter в начале февраля.
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Комментарии
В мире , Грег Эббот , Дональд Трамп , Администрация Президента РФ , SpaceX , CNN , Сан-Франциско , США
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