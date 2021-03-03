Губернатор Техаса отменил антиковидные ограничения 

«Сейчас уровень госпитализации самый низкий за последние четыре месяца. Уровень заболеваемости — самый низкий с ноября и составляет менее половины того, что было месяц назад. Все больше жителей Техаса выздоравливают. Но надо понимать, кто ковид не исчез, он все еще есть в Техасе, в Америке и в мире. Исходя из статистки выздоровления, после сокращения госпитализаций и во время вакцинации становится понятно, что ограничения больше не нужны. Сегодня я издал распоряжение, которое отменяет прежние меры. Мы разрешаем открыться всем предприятиям в Техасе на все 100%. Также в Техасе отменяется обязательное ношение масок. При этом снятие ограниченй не отменяет личной ответственности граждан».