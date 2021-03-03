«Спутник V» одобрили ещё в трёх странах 

Джибути и Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена в Анголе Республике Конго . Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго, — говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, использование вакцины на своей территории, на сегодняшний день, одобрили 42 государства со всего мира, общее население которых составляет 1,1 млрд человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Австрия ведёт переговоры с Россией по вопросу закупки вакцины от COVID-19 «Спутник V» или содействия в налаживании производства препарата в случае его сертификации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц