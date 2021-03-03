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Лукашенко поздравил Мишустина с юбилеем 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Лукашенко поздравил Мишустина с юбилеем
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя правительства России и Совета министров Союзного государства Михаила Мишустина с 55-летием. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Лукашенко.

"Глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений", — говорится в сообщении.

Михаил Мишустин возглавляет правительство РФ с 16 января 2020 года. До этого на протяжении почти 10 лет он был руководителем Федеральной налоговой службы. Мишустин также является председателем Совета министров Союзного государства — исполнительного органа этого интеграционного объединения.
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В мире , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Федеральная налоговая служба , Правительство РФ , Минск
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