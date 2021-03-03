Названа дата открытия Пхукета для туристов 

На Пхукете надеются открыть остров для туристов 1 октября 2021 года, сообщает издание «Турпром». К этому времени в регионе необходимо добиться коллективного иммунитета к коронавирусу среди местного населения.

Местные власти представили на суд общественности инициативу под названием «Первое октября Пхукета», которая предполагает вакцинацию 70% местного населения. Прививки планируется ставить жителям старше 18 лет. Согласно проекту, посещать остров разрешат только туристам, прошедшим вакцинацию.

При этом чиновники полагают, что не следует ждать распоряжения правительства Тайланда о старте массовой прививочной кампании. По их мнению, справляться нужно своими силами по максимуму. Впрочем, одобрение плана федеральными властями всё же необходимо: чтобы успеть открыть остров к 1 октября, резолюция должна быть получена не позже апреля.

Ранее, как сообщал «Рамблер», представители таиландского туристического бизнес-сообщества отметили, что отрасль может не пережить потери еще одного зимнего сезона. Главное препятствие для иностранных туристов сегодня — двухнедельный карантин. Чтобы его избежать, необходимо как можно раньше сформировать у местного населения коллективный иммунитет. Именно поэтому бизнесмены решили на свои средства провести вакцинацию, поскольку государственная программа предполагает формирование коллективного иммунитета только в 2022 году. Инициативу обсуждают в торговой палате и туристической ассоциации Пхукета. Предприниматели собираются закупать вакцину у частных компаний. В первую очередь они рассматривают вариант приобретения китайского препарата Sinovac.