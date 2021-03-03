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На Украине появятся почтовые марки с голыми женщинами 

Lenta.ru 43 минуты назад
На Украине появятся почтовые марки с голыми женщинами
Фото: Укрпошта
Украинская почта впервые в истории вводит в обращение марки с голыми женщинами. Об этом пишет «Страна.ua».
Марки из серии «Ее величество — женщина» появятся в продаже в пятницу, 5 марта. Серию готовил национальный почтовый оператор «Укрпочта» вместе с Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины.
На одной из марок изображена картина Тараса Шевченко «Одалиска», написанная в 1840 году. На конверте к ней представлено еще одно полотно живописца — «Вирсавия». Другую марку украсила работа художника-графика Андрея Чебыкина «Энергия II», созданная в 1991 году, а конверт — его же ​​иллюстрация к сборнику «Опавшие листья» Ивана Франко.
Каждую марку выпустят тиражом 130 тысяч экземпляров.
Ранее сообщалось, что В Гонконге воры проникли в квартиру филателиста и похитили почтовые марки и произведения искусства, стоимость которых оценивается в четыре миллиарда гонконгских долларов (около 38 миллиардов рублей). Среди украденного была редчайшая почтовая марка 1968 года с картой КНР, группой людей с цитатниками Мао и надписью «Вся страна — красная». В 2018 году одна из них ушла с аукциона за 13,8 миллиона юаней (157,3 миллиона рублей) и стала одной из самых дорогих марок в мире.
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Комментарии 1
В мире , Тарас Шевченко , Музей Бардо , Гонконг , Китай
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