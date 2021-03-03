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Эффективность китайской вакцины CoronaVac в Турции оценили в 83,5% 

ТАСС 40 минут назад
Эффективность китайской вакцины оценили в 83,5%
Фото: Reuters
Врачи в Турции оценивают эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac в 83,5%. Об этом свидетельствуют распространенные в среду данные столичного Университета Хаджеттепе.
Третья фаза исследований вакцины началась в Турции в октябре. Показатель ее эффективности составил 83,5%. Результаты исследования также показали, что препарат снижает риск необходимости госпитализации заразившегося коронавирусом пациента на 100%.
Между тем сам производитель вакцины, фармацевтическая компания Sinovac Biotech, оценивает эффективность препарата в 62,3% после двух доз, интервал между которыми должен составлять 28 дней.
Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения от коронавируса. К настоящему времени первую дозу препарата CoronaVac получили более 7,2 млн человек, а вторую дозу — более 2,08 млн
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