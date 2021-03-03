Киев обстрелял Донбасс минами 

Вооруженные силы Украины произвели минометный обстрел населенного пункта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

С временных огневых позиций в населенном пункте Водяное на Мариупольском направлении служащие батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ выпустили 100 мин из 82-миллиметрового миномета по району населенного пункта Ленинское. Они прикрывались мирными жителями от ответного огня.

В милиции ДНР назвали произошедшее нарушением Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия и сообщили о доведении данного факта до сведения представителей Киева в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины.