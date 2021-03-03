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Киев обстрелял Донбасс минами 

Артём Кульша 14 минут назад
Киев обстрелял Донбасс минами
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины произвели минометный обстрел населенного пункта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
С временных огневых позиций в населенном пункте Водяное на Мариупольском направлении служащие батальона морской пехоты 36-й бригады ВСУ выпустили 100 мин из 82-миллиметрового миномета по району населенного пункта Ленинское. Они прикрывались мирными жителями от ответного огня.
В милиции ДНР назвали произошедшее нарушением Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия и сообщили о доведении данного факта до сведения представителей Киева в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины.

«Действия украинской стороны исключают выполнение договоренностях о соблюдении режима перемирия. В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики подразделениям милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — сообщили в пресс-службе милиции.

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