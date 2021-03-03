Байден: США могут вернуться к обычной жизни через год

США могут вернуться к обычной жизни через год. Такой прогноз о сроках окончания пандемии в стране сделал президент Джо Байден

Как сообщает Twitter-аккаунт Белого дома, во время одного из выступлений Байден признался, что его предупреждали не комментировать возможные сроки победы над COVID-19, однако он выражает надежду, что «к этому времени в следующем году мы вернёмся к норме, возможно, и раньше».

По словам президента, целью его администрации является провести 100 миллионов уколов вакцины против коронавируса за первые 100 дней работы. Байден уверен, что эта цель будет достигнута.

За 37 дней мы уже на полпути к этой цели, и я уверен, что мы пройдём весь путь успешно, — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что для достижения поставленной задачи власти будут использовать все имеющиеся в распоряжении ресурсы. Президент заверил, что к концу мая страна будет обладать достаточным количеством вакцины, чтобы привить всё взрослое население.

В частности, Байден отметил, что производством препарата займётся фармацевтическая компания Merck.