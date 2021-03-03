Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Джо Байден назвал сроки возвращения к обычной жизни в США 

News.ru 46 минут назад
Байден: США могут вернуться к обычной жизни через год
Фото: Reuters
США могут вернуться к обычной жизни через год. Такой прогноз о сроках окончания пандемии в стране сделал президент Джо Байден.
Как сообщает Twitter-аккаунт Белого дома, во время одного из выступлений Байден признался, что его предупреждали не комментировать возможные сроки победы над COVID-19, однако он выражает надежду, что «к этому времени в следующем году мы вернёмся к норме, возможно, и раньше».
По словам президента, целью его администрации является провести 100 миллионов уколов вакцины против коронавируса за первые 100 дней работы. Байден уверен, что эта цель будет достигнута.

За 37 дней мы уже на полпути к этой цели, и я уверен, что мы пройдём весь путь успешно, — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что для достижения поставленной задачи власти будут использовать все имеющиеся в распоряжении ресурсы. Президент заверил, что к концу мая страна будет обладать достаточным количеством вакцины, чтобы привить всё взрослое население.
В частности, Байден отметил, что производством препарата займётся фармацевтическая компания Merck.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
News.ru: последние новости
Устойчивый к вакцине штамм COVID нашли в Италии Устойчивый к вакцине штамм COVID нашли в Италии «Обезумела»: в Крыму ответили на призывы к захвату полуострова «Обезумела»: в Крыму ответили на призывы к захвату полуострова В Германии позавидовали Венгрии и призвали одобрить «Спутник V» В Германии позавидовали Венгрии и призвали одобрить «Спутник V»
Комментарии
В мире , Джозеф Байден , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оседлавшее отбойник полицейское авто в Подольске показали на видео
00:35
Оседлавшее отбойник полицейское авто в Подольске показали на видео
Происшествия Новости Москвы
Выскользнувший из-под колес поезда мотоциклист попал на видео
01:31
Выскользнувший из-под колес поезда мотоциклист попал на видео
Происшествия Азия
Выигравшую 20 млн рублей в аэропорту женщину сняли на видео
00:08
Выигравшую 20 млн рублей в аэропорту женщину сняли на видео
В мире Общество
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
00:48
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
Армия
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
01:09
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
Происшествия
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
00:41
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
Происшествия
Видео процесса уничтожения химоружия в России
11:26
Видео процесса уничтожения химоружия в России
Армия
Видео соревнований водных спасателей Петербурга
02:16
Видео соревнований водных спасателей Петербурга
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение