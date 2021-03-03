Президент Словакии осудила закупку «Спутника V» 

Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала решение правительства страны закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. «Спутник» уже зарегистрирован в 39 странах.

Словакия стала второй страной в Евросоюзе , разрешившей использование российского препарата. «Спутник V» был разрешен к использованию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) «на основе результатов клинических исследований в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии». При этом Словакия закупила вакцину, не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

Президент Словакии высказалась против использования российской вакцины до ее регистрации в ЕМА.

«Использование (в Словакии) российской вакцины «Спутник V» не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Это скорее отказ от принятых в медицине правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей», — заявила Чапутова.

Она отметила, что не собирается призывать к массовой вакцинации российским препаратом, так как он еще не прошел в ЕС всех необходимых процедур.

При этом Чапутова подчеркнула, что есть весьма простое решение в этой ситуации — попросить о регистрации вакцины «Спутник V» в ЕМА. А также напомнила, что вся ответственность за нежелательные последствия от вакцинации сейчас возложена на врачей.