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Москва

Президент Словакии осудила закупку «Спутника V» 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад
Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала решение правительства страны закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. «Спутник» уже зарегистрирован в 39 странах.
Словакия стала второй страной в Евросоюзе, разрешившей использование российского препарата. «Спутник V» был разрешен к использованию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) «на основе результатов клинических исследований в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии». При этом Словакия закупила вакцину, не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
Словакия одобрила «Спутник V»
Президент Словакии высказалась против использования российской вакцины до ее регистрации в ЕМА.

«Использование (в Словакии) российской вакцины «Спутник V» не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха. Это скорее отказ от принятых в медицине правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей», — заявила Чапутова.

Она отметила, что не собирается призывать к массовой вакцинации российским препаратом, так как он еще не прошел в ЕС всех необходимых процедур.
При этом Чапутова подчеркнула, что есть весьма простое решение в этой ситуации — попросить о регистрации вакцины «Спутник V» в ЕМА. А также напомнила, что вся ответственность за нежелательные последствия от вакцинации сейчас возложена на врачей.
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В мире , Видео , ЕС , РИА Новости
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