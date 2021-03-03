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Видео с пересохшими каналами Венеции 

Вадим Дроздов 45 минут назад
2 марта в Венеции из-за сильных отливов обмелели каналы. Уровень воды снизился на 48-55 сантиметров, из некоторых каналов вода ушла полностью, а часть других оказалась непригодна для курсирования водного транспорта. Так, многие гондолы, перевозящие туристов по городу, остаются на берегу. В Венеции для многих местных жителей лодки и катера являются единственным транспортом — им стало сложнее передвигаться. Начавшееся в конце февраля обмеление каналов и отливы не стали рекордными. В 2018-м году уровень воды в каналах опускался на 66 сантиметров. А за 10 лет до этого — в 2008-м году — на 83 сантиметра.
В мире , Видео
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