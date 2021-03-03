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Власти штата Техас с 10 марта отменяют обязательное ношение масок 

ТАСС 16 минут назад
Техас отменяет обязательное ношение масок
Фото: Reuters
Губернатор штата Техас республиканец Грэг Эбботт отменил обязательное ношение медицинских масок в штате. Сообщение об отмене ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, опубликовано во вторник на сайте главы штата.

"Губернатор Грэг Эббот выпустил постановление, отменяющее обязательное ношение масок", — указано в пресс-релизе.

Помимо этого, новый документ снимает все ограничения по максимальному числу людей, которые могут находиться в помещениях заведений и предприятий. Положения документа, который, как отмечается, завершает действие большинства предыдущих постановлений по коронавирусу, вступят в силу с 10 марта, при этом предприятия смогут по своему усмотрению сохранить ограничения или вводить дополнительные правила безопасности в связи с пандемией.

"С учетом прогресса в вакцинах и терапевтических препаратах у Техаса теперь есть инструменты для защиты техасцев от вируса Теперь нам надо восстановить экономическое положение и нормальное положение дел для техасцев, открыв Техас на 100% ", — приводит пресс-служба слова губернатора.

Примеру Техаса последовал штат Миссисипи.

"С завтрашнего дня мы снимаем все ограничения по обязательному ношению масок число госпитализаций и заразившихся снизилось, а вакцина распределяется очень быстро. Пора!", — написал во вторник губернатор штата республиканец Тэйт Ривз.

В Миссисипи, как и в Техасе, также отменяются ограничения по максимальному числу людей, которые могут находиться в помещениях заведений и предприятий.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, за все время пандемии в Техасе было зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 43,9 тыс. человек. При этом в штате за последние две недели загруженность больниц из-за госпитализаций выросла с 61% до 73%. В Миссисипи с начала пандемии было зарегистрировано почти 295 тыс. случаев заражения, от последствий заболевания, вызванного коронавирусом, умерли порядка 6,7 тыс. человек.
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Комментарии
В мире , Медицинские маски , Нью-Йорк , США
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