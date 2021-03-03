ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последнюю неделю произошел рост заболеваемости коронавирусом спустя шесть недель непрерывного снижения. Об этом пишет ТАСС

По данным организации, на прошлой неделе было зарегистрировано более 2,6 миллиона новых случаев, что на 7 процентов больше по сравнению с предыдущей неделей.

Рост числа случаев заражения связан с увеличением заболеваемости в Восточном Средиземноморье, где рост составил 14 процентов, Юго-Восточной Азии (9 процентов) и Северной и Южной Америке (6 процентов).

Среди возможных причин называются продолжающееся распространение вариантов коронавируса, ослабление ограничительных мер и усталость от их соблюдения.

При этом число смертей продолжает снижаться. Так, за неделю с 22 по 28 февраля было зафиксировано 2 658 823 новых случая и 63 477 летальных исходов.