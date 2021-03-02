ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID в Европе 

«После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления», — заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

Он сообщил, что четыре из десяти стран, где за последние сутки зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания, расположены в европейском регионе. Клюге призвал принять меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

2 марта, как сообщал «Рамблер», глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что небольшое улучшение статистики последнего времени в США закончилось, цифры снова высоки. На прошлой неделе ежедневное число заболевших в стране составляло в среднем 70 тысяч человек.