ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID в Европе 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о первых признаках возобновления роста заболеваемости коронавирусом в Центральной, Восточной Европе и на Балканах, передает РИА «Новости».
«После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления», — заявил глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.
Он сообщил, что четыре из десяти стран, где за последние сутки зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания, расположены в европейском регионе. Клюге призвал принять меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за год пандемии в мире коронавирусом заболело 114,5 млн человек, умерло — более 2,5 млн В Европе ужесточают не только ковид-требования, но и наказания за их нарушение
2 марта, как сообщал «Рамблер», глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что небольшое улучшение статистики последнего времени в США закончилось, цифры снова высоки. На прошлой неделе ежедневное число заболевших в стране составляло в среднем 70 тысяч человек.