Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Саркози задумался об обращении в ЕСПЧ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 38 минут назад
Саркози задумался об обращении в ЕСПЧ
Фото: Reuters
Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что французский суд признал его виновным в коррупции и торговле влиянием.

«Я обжаловал решение (суда), возможно, понадобится, чтобы эта борьба закончилась в ЕСПЧ. Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии», — заявил экс-президент газете Figaro, передает РИА «Новости».

1 марта бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен судом Парижа к трем годам лишения свободы, два из которых условно.
Прокуратура требовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы. Процесс по «делу о прослушке» завершился 11 декабря 2020 года.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Глава «Нафтогаза» поделился планами на случай «вторжения» России Глава «Нафтогаза» поделился планами на случай «вторжения» России США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией Минюст оценил призыв ЕСПЧ освободить Навального Минюст оценил призыв ЕСПЧ освободить Навального
В мире , Николя Саркози , ЕСПЧ , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Париж , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
00:50
Экстремальные прыжки оленей через автомобиль попали на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео наезда на пешеходов на остановке в Твери
00:42
Опубликовано видео наезда на пешеходов на остановке в Твери
Происшествия
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
00:17
Лихач на моноколесе обогнал автомобили в Москве и попал на видео
Общество
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
00:09
Появилось видео наезда автобуса на ребенка в Петербурге
Происшествия
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
00:09
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
00:17
Опубликовано видео пожара на асфальтовом заводе в Краснодаре
Пожары Происшествия
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
00:23
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
Происшествия
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
00:38
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
00:15
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение