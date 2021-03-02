Саркози задумался об обращении в ЕСПЧ 

«Я обжаловал решение (суда), возможно, понадобится, чтобы эта борьба закончилась в ЕСПЧ. Для меня будет болезненно, если осудят мою собственную страну, но я готов к этому, потому что это будет ценой демократии», — заявил экс-президент газете Figaro, передает РИА «Новости».