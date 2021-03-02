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Минфин США опубликовал список россиян, против которых вводятся санкции из-за Навального 

ТАСС и ещё 5 21 минуту назад
США опубликовали полный список санкций против россиян
Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.
Кроме того, санкции были введены в отношении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова.
Американские власти также ввели санкции против 33-го Центрального научно-исследовательского института и 27-го Научного центра Минобороны, а также российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
В техническом документе ведомства также фигурируют "Федеральная служба безопасности (ФСБ), Главное разведывательное управление [ныне Главное управление Генштаба ВС РФ]", которых Вашингтон ранее уже включил в свой черный список, но по иным основаниям.
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Комментарии 4
В мире , Александр Калашников , Павел Попов , Андрей Ярин , Алексей Навальный , Игорь Краснов , Александр Бортников , Алексей Криворучко , Сергей Кириенко , ФСБ , Администрация Президента РФ , Генштаб , Казначейство США , ФСИН
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