На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма 

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«Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма», — заявила политик в эфире телеканала «Прямой».

Черновол считает, что необходимо дождаться «процессов турбулентности» в России и использовать этот момент для военного захвата полуострова. Однако экс-депутат подчеркнула, что украинские власти не готовятся к возможной операции.

Ранее члены партии «Слуга народа» обсуждали идеи мгновенного призыва резервистов на службу без объявления мобилизации в случае возобновления боевых действий в Донбассе.