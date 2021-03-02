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В Австрии 41 человек умер после прививки от коронавируса 

Национальная Служба Новостей и ещё 9 1 час назад
В Австрии 41 человек умер после прививки от коронавируса
Фото: Reuters
После прививки Pfizer/BioNTech скончался 41 житель Австрии, следует из данных доклада австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за период c 27 декабря 2020 по 26 февраля 2021.

«Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», — цитирует документ РИА Новости.

Отмечается, что в трех случаях связь смерти с вакцинацией была исключена после вскрытия. Другие 11 человек привились во время инкубационного периода коронавируса и скончались позже во время болезни. Еще 19 граждан имели серьезные заболевания, предположительно ставшие причиной смерти.
Обстоятельства еще восьми смертей устанавливаются.
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В мире , Pfizer , РИА Новости , Австрия
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