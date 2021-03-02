В Австрии 41 человек умер после прививки от коронавируса 

После прививки Pfizer /BioNTech скончался 41 житель Австрии , следует из данных доклада австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за период c 27 декабря 2020 по 26 февраля 2021.

«Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», — цитирует документ РИА Новости.

Отмечается, что в трех случаях связь смерти с вакцинацией была исключена после вскрытия. Другие 11 человек привились во время инкубационного периода коронавируса и скончались позже во время болезни. Еще 19 граждан имели серьезные заболевания, предположительно ставшие причиной смерти.

Обстоятельства еще восьми смертей устанавливаются.