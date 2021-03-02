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Папа Римский предсказал новый всемирный потоп 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 43 минуты назад
Папа Римский предсказал новый всемирный потоп
Фото: Reuters
Если изменения в климате продолжатся, то человечество ждет новый Всемирный потоп, заявил Папа Римский Франциск в книге капеллана тюрьмы города Падуя доном Марком Поццой «О пороках и добродетелях».
Во вторник вышла книга капеллана тюрьмы, основанная на беседах с Папой Римским, в ней понтифик рассуждает о «гневе Божьем», который в то же время может нести спасение, передает РИА «Новости».
По его словам, Библия — это мифическая история, но археологи находят следы древнего потопа в своих раскопках.

«Крупный потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников, произойдет сейчас, если мы продолжим идти по тому же пути», — отметил папа Франциск.

Ранее Папа Римский Франциск поражался беспорядками в здании американского Капитолия в начале января 2021 года. Он осудил «движение», стоящее за протестами.
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В мире , ФРАНЦИСК , РИА Новости
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