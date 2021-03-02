В США за сутки выявили более 57 тысяч случаев коронавируса 

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Соединённых Штатах коронавирусную инфекцию за сутки выявили ещё у 57 439 жителей. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составило 28 664 604.

За сутки в стране умер 1431 заболевший коронавирусом, за всё время — 514 660.