В США за сутки выявили более 57 тысяч случаев коронавируса 

В Соединённых Штатах коронавирусную инфекцию за сутки выявили ещё у 57 439 жителей. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составило 28 664 604.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
За сутки в стране умер 1431 заболевший коронавирусом, за всё время — 514 660.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило к применению вакцину от COVID-19 бельгийской компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.