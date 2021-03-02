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Президент Финляндии встретился с Тихановской 

RT на русском и ещё 2 34 минуты назад
Президент Финляндии встретился с Тихановской
Фото: Reuters
Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил в Хельсинки с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской возможное участие ОБСЕ во внутреннем диалоге в Белоруссии.

«Интересное обсуждение текущей ситуации в Беларуси. В частности, обсуждались возможности ОБСЕ по продвижению налаживания внутреннего диалога в Беларуси», — приводит РИА Новости сообщение канцелярии президента Финляндии.

Тихановская с 1 по 4 марта находится в Хельсинки, где встречается с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто. После этого она отправится в Швейцарию.
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В мире , Светлана Тихановская , Пекка Хаависто , ОБСЕ , РИА Новости , Финляндия , Хельсинки
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