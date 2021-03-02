Российские чиновники могут попасть под санкции США 

Американские санкции сопоставимы с мерами ЕС, которые будут предприняты из-за ситуации с Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Об этом со ссылкой на осведомленный источник в администрации США сообщило агентство Bloomberg.
По данным источников издания, санкции могут быть объявлены уже сегодня, станут первыми, введенными президентом Джо Байденом против России, и зададут тон его отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.
При этом они будут сопоставимы с санкциями, которые намерен ввести Евросоюз.
В санкционный список, по данным источников издания, могут попасть глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор России Игорь Краснов и руководитель ФСИН Александр Калашников.
«Рамблер» писал, что ранее послы стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Навального. Власти Евросоюза неоднократно выражали несогласие с заменой Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и призывали российские власти освободить основателя ФБК.