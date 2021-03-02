Российские чиновники могут попасть под санкции США 

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По данным источников издания, санкции могут быть объявлены уже сегодня, станут первыми, введенными президентом Джо Байденом против России, и зададут тон его отношениям с российским лидером Владимиром Путиным

При этом они будут сопоставимы с санкциями, которые намерен ввести Евросоюз.