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Москва

Российские чиновники могут попасть под санкции США 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Российские чиновники могут попасть под санкции США
Фото: ТАСС
Американские санкции сопоставимы с мерами ЕС, которые будут предприняты из-за ситуации с Алексеем Навальным (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Об этом со ссылкой на осведомленный источник в администрации США сообщило агентство Bloomberg.
По данным источников издания, санкции могут быть объявлены уже сегодня, станут первыми, введенными президентом Джо Байденом против России, и зададут тон его отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.
При этом они будут сопоставимы с санкциями, которые намерен ввести Евросоюз.
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В санкционный список, по данным источников издания, могут попасть глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор России Игорь Краснов и руководитель ФСИН Александр Калашников.
«Рамблер» писал, что ранее послы стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Навального. Власти Евросоюза неоднократно выражали несогласие с заменой Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и призывали российские власти освободить основателя ФБК.
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В мире , Ив Роше , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Джозеф Байден , Владимир Путин , Росгвардия , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , СКР , Администрация США , ФСИН , Bloomberg
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