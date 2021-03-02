Британцы нашли вину Киева в крушении малайзийского «Боинга» 

Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, когда там велись активные боевые действия, заявили эксперты британского издания FlightGlobal. В результате был сбит пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс MH17.
Специалисты в статье выражают недоумение, почему Киев не ограничил в 2014 году полёты над Донбассом. Украинские власти, по их мнению, прекрасно понимали, что гражданские самолеты могут быть сбиты системой ПВО. Украинцам припомнили трагедию 2001 года, когда над Черным морем в результате учебных стрельб был сбит пассажирский авиалайнер, летевший в Израиль.
В подтверждение своих слов журналисты привели отчёт экспертов Фонда безопасности полетов, которые оценили возможную угрозу коммерческим самолетам при полете над Донбассом в 2014 году. В итоге перелеты в воздушном пространстве над регионом были признаны предельно рискованными.
Boeing, выполнявший рейс «Амстердам — Куала-Лумпур», как сообщал «Рамблер», был сбит в небе над Донбассом в 2014 году. В результате погибли 298 человек. В настоящее время в Гаагском суде обвиняемыми по делу о катастрофе проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, для удара по Boeing был использован зенитно-ракетный комплекс «Бук», стоявший на вооружении в 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российские военнослужащие утверждают, что выстрел был сделан с территории подконтрольной украинской армии.