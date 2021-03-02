Британцы нашли вину Киева в крушении малайзийского «Боинга» 

Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом, когда там велись активные боевые действия, заявили эксперты британского издания FlightGlobal. В результате был сбит пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс MH17.

Специалисты в статье выражают недоумение, почему Киев не ограничил в 2014 году полёты над Донбассом. Украинские власти, по их мнению, прекрасно понимали, что гражданские самолеты могут быть сбиты системой ПВО. Украинцам припомнили трагедию 2001 года, когда над Черным морем в результате учебных стрельб был сбит пассажирский авиалайнер, летевший в Израиль.

В подтверждение своих слов журналисты привели отчёт экспертов Фонда безопасности полетов, которые оценили возможную угрозу коммерческим самолетам при полете над Донбассом в 2014 году. В итоге перелеты в воздушном пространстве над регионом были признаны предельно рискованными.