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Минздрав Словакии разрешил использовать вакцину «Спутник V» 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Минздрав Словакии разрешил использовать вакцину «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник, 2 марта, разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на сайте словацкого ведомства.

«Министр здравоохранения подписал распоряжение об использовании вакцины «Спутник V» в республике на период до конца августа 2021 года», — говорится в сообщении.

В документе указано, что полную ответственность за терапию российским препаратом берет на себя практикующий врач.
Желающие получить «Спутник V» должны будут подписать документ, в котором сказано, что это лекарство не прошло регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
Первая партия «Спутник V» была доставлена 1 марта из Москвы в город Кошице на востоке Словакии.
Ранее сообщалось, что Словакия зарегистрировала «Спутник V».
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В мире , Минздрав РФ , Москва , Словакия
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