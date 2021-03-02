В Молдавии сделали первую прививку от коронавируса 

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В Молдавии началась вакцинация от коронавируса препаратом от шведско-британской компании AstraZeneca, первую прививку получил врач-реаниматолог из Кишинева, сообщает портал Newsmaker.

По данным издания, после введения инъекции врач чувствует себя хорошо. Всего в течение двух месяцев власти республики планируют привить от инфекции 70 тысяч человек из наиболее уязвимых групп — врачей и социальных работников. На втором этапе вакцину получат пенсионеры, педагоги, сотрудники правоохранительных органов , военные и люди с хроническими болезнями.

К настоящему времени Молдавия получила 20 тысяч доз препарата AstraZeneca. Руководство страны обещает, что объем его поставок существенно вырастет в ближайшее время.

Ранее власти Молдавии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Бывший президент страны Игорь Додон заявил, что поставки препарата в страну «начнутся уже очень скоро».

По последним данным, в республике зафиксировано более 186 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали почти четыре тысячи пациентов.