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В Молдавии сделали первую прививку от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
В Молдавии сделали первую прививку от коронавируса
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters
В Молдавии началась вакцинация от коронавируса препаратом от шведско-британской компании AstraZeneca, первую прививку получил врач-реаниматолог из Кишинева, сообщает портал Newsmaker.
По данным издания, после введения инъекции врач чувствует себя хорошо. Всего в течение двух месяцев власти республики планируют привить от инфекции 70 тысяч человек из наиболее уязвимых групп — врачей и социальных работников. На втором этапе вакцину получат пенсионеры, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, военные и люди с хроническими болезнями.
К настоящему времени Молдавия получила 20 тысяч доз препарата AstraZeneca. Руководство страны обещает, что объем его поставок существенно вырастет в ближайшее время.
Ранее власти Молдавии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Бывший президент страны Игорь Додон заявил, что поставки препарата в страну «начнутся уже очень скоро».
По последним данным, в республике зафиксировано более 186 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали почти четыре тысячи пациентов.
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В мире , Игорь Додон , МВД , Молдова
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