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Москва

В МИД РФ обвинили нидерландские СМИ в дезинформации 

Елена Прошина 25 минут назад
В МИД РФ обвинили нидерландские СМИ в дезинформации
Фото: ТАСС
Журналисты нидерландской телерадиовещательной компании NOS и газеты Algemeen Dagblad пытаются умалить российскую помощь пострадавшим от пандемии COVID-10 странам и «вбить клин» между Москвой и Пекином. Об этом говорится в заявлении МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что нидерландские СМИ пытаются представить Москву использующей вакцину «Спутник V» «для „самопиара“ и расширения политического влияния в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке».

«Кроме того, действия нашей страны некорректно противопоставляются продвижению на внешние рынки китайской вакцины «Коронавак». Что это, если не попытка вбить клин между Россией и Китаем?» — подчеркивается в сообщении.

В МИД отметили, что попытки дезинформации и появление подобных публикаций, основанных на «различных домыслах», призваны отвлечь общественность от реальных проблем, с которыми столкнулась Голландия.

«Массовая вакцинация населения буксует, а реакция жителей Королевства на принимаемые властями меры становится все острее. Заказчикам подобных материалов давно следовало бы уяснить, что нагнетанием медийной истерии невозможно победить пандемию ни в Нидерландах, ни где-либо еще. Болезнь можно одолеть только сообща», — напомнили в ведомстве.

Дипломаты также подчеркнули, что «дезинформация — недопустима», так как ставит под угрозу здоровье и жизни миллионов людей.
«Рамблер» писал, что о регистрации «Спутника V», разработанного центром Гамалеи, Россия объявила в августе прошлого года. С 18 января 2021-го на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.
«Спутник» уже зарегистрирован в 39 странах, в числе которых и члены ЕС. Так, Словакия стала второй в Евросоюзе, разрешившей использование российского препарата. «Спутник V» был зарегистрировали в стране рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) «на основе результатов клинических исследований в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии».
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В мире , МИД , ЕС
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