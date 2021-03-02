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Путин и Лукашенко обменялись секретными документами 

Артём Кульша 15 минут назад
Путин и Лукашенко обменялись секретными документами
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись секретными документами специальных служб о попытках раскачать ситуацию в обеих странах. Об этом, как сообщает БЕЛТА, рассказал президент Белоруссии.
22 февраля, как сообщал «Рамблер», Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи. Сегодня белорусский лидер заявил, что 70% того, что СМИ писали о содержании той беседы, — это полная брехня.
Он рассказал, что в ходе той встречи они с Путиным обсудили десятки вопросов. Лукашенко отказался перечислять их все, но упомянул, что были подвергнуты ревизии и обсуждению все вопросы российско-белорусских отношений, в частности, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояния различным вызовам. Также Путин и Лукашенко обсудили общественно-политическую ситуацию в обеих странах.

«Нас качали, их качают. Идет сейчас война в средствах массовой информации», — рассказал последний.

По его словам, деструктивные силы будут пытаться поддерживать протестную активность в Белоруссии с помощью фейков, чтобы завести народ и не дать волне активности спасть по меньшей мере до апреля.
Лукашенко сообщил, что в ходе встречи с Путиным они обменялись секретными документами по данной тематике, которые добыли белорусский Комитет государственной безопасности и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.
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В мире , Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Генштаб
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