Путин и Лукашенко обменялись секретными документами 

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись секретными документами специальных служб о попытках раскачать ситуацию в обеих странах. Об этом, как сообщает БЕЛТА, рассказал президент Белоруссии.
22 февраля, как сообщал «Рамблер», Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи. Сегодня белорусский лидер заявил, что 70% того, что СМИ писали о содержании той беседы, — это полная брехня.
Он рассказал, что в ходе той встречи они с Путиным обсудили десятки вопросов. Лукашенко отказался перечислять их все, но упомянул, что были подвергнуты ревизии и обсуждению все вопросы российско-белорусских отношений, в частности, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояния различным вызовам. Также Путин и Лукашенко обсудили общественно-политическую ситуацию в обеих странах.
«Нас качали, их качают. Идет сейчас война в средствах массовой информации», — рассказал последний.
По его словам, деструктивные силы будут пытаться поддерживать протестную активность в Белоруссии с помощью фейков, чтобы завести народ и не дать волне активности спасть по меньшей мере до апреля.
Лукашенко сообщил, что в ходе встречи с Путиным они обменялись секретными документами по данной тематике, которые добыли белорусский Комитет государственной безопасности и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.