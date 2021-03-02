Путин и Лукашенко обменялись секретными документами 

22 февраля, как сообщал «Рамблер», Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи. Сегодня белорусский лидер заявил, что 70% того, что СМИ писали о содержании той беседы, — это полная брехня.

Он рассказал, что в ходе той встречи они с Путиным обсудили десятки вопросов. Лукашенко отказался перечислять их все, но упомянул, что были подвергнуты ревизии и обсуждению все вопросы российско-белорусских отношений, в частности, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояния различным вызовам. Также Путин и Лукашенко обсудили общественно-политическую ситуацию в обеих странах.

«Нас качали, их качают. Идет сейчас война в средствах массовой информации», — рассказал последний.

По его словам, деструктивные силы будут пытаться поддерживать протестную активность в Белоруссии с помощью фейков, чтобы завести народ и не дать волне активности спасть по меньшей мере до апреля.