Лукашенко пообещал новые президентские выборы 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новые президентские выборы возможны после принятия новой конституции республики, цитирует его «БелТА».

Он опроверг сообщения, что обсуждал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи тему «трансфера власти».

«Все будет по конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти. Все можете участвовать в этих выборах после Конституции — и в парламентских, и в президентских», — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что никакие дети президента Белоруссии не могут по наследству претендовать на должность президента.

Ранее Лукашенко называл два условия своего ухода с поста президента.