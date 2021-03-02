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Лукашенко пообещал новые президентские выборы 

Газета.Ru 20 минут назад
Лукашенко пообещал новые президентские выборы
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новые президентские выборы возможны после принятия новой конституции республики, цитирует его «БелТА».
Он опроверг сообщения, что обсуждал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи тему «трансфера власти».

«Все будет по конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти. Все можете участвовать в этих выборах после Конституции — и в парламентских, и в президентских», — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что никакие дети президента Белоруссии не могут по наследству претендовать на должность президента.
Ранее Лукашенко называл два условия своего ухода с поста президента.
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В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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