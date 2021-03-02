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Актрису Розу Хайруллину допросили в аэропорту в Киеве 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Актрису Розу Хайруллину допросили в аэропорту в Киеве
Фото: ТАСС
Актрису Розу Хайруллину задержали на границе с Украиной, после чего допросили в киевском аэропорту. Оказалось, что въезд в страну для нее закрыт, так как она была в Крыму посте того, как полуостров присоединили к России.
Артистка пояснила, что находилась в республике с частным визитом еще весной 2020 года. Как сообщает пресс-служба погранслужбы Украины, Хайруллина несколько раз посещала полуостров. Из-за этого ей в течение трех лет запретили въезд на территорию страны и привлекли к административной ответственности.
Уточняется, что в Украине Хайруллина должна была участвовать в съемках. Однако после случившегося актриса вылетела обратным рейсом в Минск, сообщает «СтарХит».
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В мире , Роза Хайруллина , StarHit , Киев , Минск , Республика Крым
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