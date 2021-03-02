Актрису Розу Хайруллину допросили в аэропорту в Киеве 

Актрису Розу Хайруллину задержали на границе с Украиной , после чего допросили в киевском аэропорту. Оказалось, что въезд в страну для нее закрыт, так как она была в Крыму посте того, как полуостров присоединили к России

Артистка пояснила, что находилась в республике с частным визитом еще весной 2020 года. Как сообщает пресс-служба погранслужбы Украины, Хайруллина несколько раз посещала полуостров. Из-за этого ей в течение трех лет запретили въезд на территорию страны и привлекли к административной ответственности.