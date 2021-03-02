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Лукашенко рассказал детали переговоров с Путиным в Сочи 

RT на русском 28 минут назад
Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
Фото: РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал подробности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщила БЕЛТА.
По словам Лукашенко, после переговоров с Путиным в Сочи они договорились, что ряд вопросов обсудят на уровне руководителей правительства и силового блока, «прежде всего министра обороны, госсекретаря».

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, были обсуждены десятки вопросов.

«Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», — отметил Лукашенко.

22 февраля в Сочи состоялись переговоры президентов России и Белоруссии.
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В мире , Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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