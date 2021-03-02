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Вулкан на Суматре выбросил пепел на высоту 5 км 

ТАСС и ещё 5 45 минут назад
Вулкан на Суматре выбросил пепел на высоту 5 км
Фото: РИА Новости
Вулкан Синабунг, расположенный в индонезийской провинции Северная Суматра, во вторник выбросил столб пепла и клубы дымы на высоту около 5 км. Об этом сообщило индонезийское издание Kompas.
Информации о пострадавших не поступало, власти призвали местных жителей держаться на расстоянии 3 км от кратера.
Последний раз подобную активность вулкан проявлял в августе 2020 года, тогда он также выбрасывал столб пепла на высоту 5 км.
Синабунг — действующий вулкан высотой 2 460 м. В 2010 году он впервые за 400 лет выбросил столб пепла. В 2014 году извержение Синабунга привело к смерти 16 человек, в 2016 году в результате его активности погибли семеро жителей.
Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Всего там насчитывается более 500 вулканов, из них 127 — действующие.
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В мире , Происшествия , Индонезия , Медан , Суматра
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