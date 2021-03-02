Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео 

Лыжники в США спустились по «плитам смерти». Два спортсмена прокатились по крутым склонам горы в Йосемитском национальном парке. Снятое ими видео опубликовало издание Daily Mail.

Как сообщает газета, один из мужчин — 45-летний Джейсон Торлано (Jason Torlano) — задумал спуститься на лыжах с вершины Хаф-Доум еще в пятилетнем возрасте, когда вместе со своей семьей переехал в район национального парка Йосемити. Впоследствии он стал профессиональным альпинистом и смотрителем заповедника и решил исполнить свою мечту вместе со своим другом, 40-летним Заком Миллиганом (Zach Milligan).