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Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео 

Алевтина Жаркова 49 минут назад
Лыжники в США спустились по «плитам смерти». Два спортсмена прокатились по крутым склонам горы в Йосемитском национальном парке. Снятое ими видео опубликовало издание Daily Mail.
Как сообщает газета, один из мужчин — 45-летний Джейсон Торлано (Jason Torlano) — задумал спуститься на лыжах с вершины Хаф-Доум еще в пятилетнем возрасте, когда вместе со своей семьей переехал в район национального парка Йосемити. Впоследствии он стал профессиональным альпинистом и смотрителем заповедника и решил исполнить свою мечту вместе со своим другом, 40-летним Заком Миллиганом (Zach Milligan).
В мире , Видео , США
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