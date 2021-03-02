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В Таиланде при стрельбе на похоронах погибла кандидат в мэры 

ТАСС 26 минут назад
В Таиланде при стрельбе на похоронах погибла кандидат в мэры
Фото: РИА Новости
Женщина, баллотировавшаяся на пост мэра на предстоящих 28 марта муниципальных выборах, была застрелена на похоронах в провинции Ратчабури. Кроме того, ранения получили трое других кандидатов, а также районный чиновник.
Предполагается, что причины инцидента связаны с местной политикой и личным конфликтом. Стрельба произошла в молитвенном зале одного из храмов провинции. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, они были доставлены в ближайшие больницы. Кандидат в мэры Варапорн Ниамракса скончалась в медицинском учреждении, сообщила электронная версия газеты Bangkok Post.
Свидетели сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что стрельба велась из-за главного изображения Будды. Число нападавших неизвестно. Полиция во вторник запросила в суде ордер на арест подозреваемого, которым является член провинциальной администрации Ванчарта Ниамракса. Ему будут предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, незаконном владении огнестрельным оружием и боеприпасами, а также их ношении в общественных местах без уважительной причины.
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В мире , Происшествия , МВД , Таиланд
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