В Таиланде при стрельбе на похоронах погибла кандидат в мэры 

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Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица

ТАСС: последние новости

Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина подготовилась к вводу в строй "Северного потока - 2"

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