В Польше заявили о поражении в битве против «Северного потока-2»

Польский журналист Станислав Левицкий заявил о поражении в битве против «Северного потока-2».

Согласно мнению автора, Джо Байден сдался, поэтому расширения санкций в отношении проекта не планируется. Это, в свою очередь, означает лишь то, что газопровод скорее всего будет достроен и запущен.

«Если так и произойдет, то Польшу, которая на протяжении двух с лишним десятилетий боролась с российским газом, можно будет назвать побежденной», — размышляет журналист.

Левицкий считает, что помешать реализации российского проекта не получилось из-за согласия Швеции, Дании и Финляндии на строительство газопровода. Они, как пишет автор, проигнорировали в данном вопросе интересы Польши и Украины.