Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Польский журналист заявил о поражении в битве против «Северного потока-2» 

ТК «Звезда» и ещё 10 6 минут назад
В Польше заявили о поражении в битве против «Северного потока-2»
Фото: Jens Büttner ZB Globallookpress
Польский журналист Станислав Левицкий заявил о поражении в битве против «Северного потока-2».
Согласно мнению автора, Джо Байден сдался, поэтому расширения санкций в отношении проекта не планируется. Это, в свою очередь, означает лишь то, что газопровод скорее всего будет достроен и запущен.

«Если так и произойдет, то Польшу, которая на протяжении двух с лишним десятилетий боролась с российским газом, можно будет назвать побежденной», — размышляет журналист.

Левицкий считает, что помешать реализации российского проекта не получилось из-за согласия Швеции, Дании и Финляндии на строительство газопровода. Они, как пишет автор, проигнорировали в данном вопросе интересы Польши и Украины.
Ранее на Украине сообщили о готовности к запуску «Северного потока — 2». Глава правления госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отметил, что с учетом подземных хранилищ, а также полной интеграции в европейскую газотранспортную систему Киев сможет получать достаточное количество ресурсов по «справедливой цене».
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
ТК «Звезда»: последние новости
Зеленского сравнили с «голым королем» Зеленского сравнили с «голым королем» США пообещали следить за всеми участниками «Северного потока-2» США пообещали следить за всеми участниками «Северного потока-2» СМИ сообщили об атаке базы ООН в Нигерии боевиками СМИ сообщили об атаке базы ООН в Нигерии боевиками
Комментарии 297
В мире , Андрей Коболев , Джозеф Байден , Нафтогаз , Германия , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с гастарбайтером, убившим семью ФСБшника
08:26
Видео с гастарбайтером, убившим семью ФСБшника
Происшествия
Саркози, получившего тюремный срок, сняли на видео
01:31
Саркози, получившего тюремный срок, сняли на видео
Политика
Видео извинений Пашиняна перед народом
02:29
Видео извинений Пашиняна перед народом
В мире
Видео с новой ракетой-носителем РФ «Амур-СПГ»
03:51
Видео с новой ракетой-носителем РФ «Амур-СПГ»
Наука и техника
Кордоны на дорогах Чехии показали на видео
00:37
Кордоны на дорогах Чехии показали на видео
В мире
Видео испытаний препарата «Мир-19» от коронавируса
04:31
Видео испытаний препарата «Мир-19» от коронавируса
Общество
Драку совы с вороной сняли на видео
00:31
Драку совы с вороной сняли на видео
Общество
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
00:44
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение