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Москва

Тихановская объяснила, почему начала называть Крым украинским 

Вероника Полынина 1 час назад
Тихановская объяснила, почему начала называть Крым украинским
Фото: ТАСС
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская объяснила перемену мнения по вопросу принадлежности Крыма.
В интервью украинскому изданию «Новое время» Тихановская заявила, что давать не вполне четкую формулировку о принадлежности Крыма ее вынуждала дипломатическая необходимость.

«Есть дипломатические ответы, и я их старалась придерживаться», — сказала Тихановская.

Она отметила, что сейчас ситуация в Белоруссии изменилась и стало «не до дипломатии».

«Ведь ответы настолько очевидны, что пришло время говорить на самом деле то, что мы думаем», — заявила она.

Как сообщал «Рамблер», во время предвыборной кампании на вопрос о принадлежности Крыма Тихановская отвечала, что де-юре полуостров принадлежит Украине, а де-факто — Российской Федерации.
В одном из последних интервью Тихановская поменяла свое мнение и назвала Крым украинским.
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В мире , Светлана Тихановская
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