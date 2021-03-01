Тихановская объяснила, почему начала называть Крым украинским 

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская объяснила перемену мнения по вопросу принадлежности Крыма.
В интервью украинскому изданию «Новое время» Тихановская заявила, что давать не вполне четкую формулировку о принадлежности Крыма ее вынуждала дипломатическая необходимость.
«Есть дипломатические ответы, и я их старалась придерживаться», — сказала Тихановская.
Она отметила, что сейчас ситуация в Белоруссии изменилась и стало «не до дипломатии».
«Ведь ответы настолько очевидны, что пришло время говорить на самом деле то, что мы думаем», — заявила она.
Как сообщал «Рамблер», во время предвыборной кампании на вопрос о принадлежности Крыма Тихановская отвечала, что де-юре полуостров принадлежит Украине, а де-факто — Российской Федерации.
В одном из последних интервью Тихановская поменяла свое мнение и назвала Крым украинским.