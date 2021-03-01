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США отказались делиться вакциной от COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
США отказались делиться с миром вакциной от COVID-19
Фото: Reuters
США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Нет», — ответила она на вопрос о том, согласятся ли власти США предоставить вакцину Мексике в случае соответствующего запроса.

Как заявила Псаки, президент США Джо Байден «ясно давал понять, что его цель — добиться, чтобы каждый американец получил прививку». Только после того, как США «достигнут этой цели», Вашингтон готов будет «с радостью обсудить дальнейшие шаги», передает РИА «Новости».
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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах. Всемирная организация здравоохранения указывала, что для победы над коронавирусом необходимо победить его «повсеместно». В ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать «вакцинное равенство». Мировая экономика может понести убытки в 9 трлн долларов из-за отсутствия равного доступа к вакцинам.
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В мире , Джозеф Байден , Антониу Гутерреш , ООН , ВОЗ , Администрация США , РИА Новости , Мексика , США
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