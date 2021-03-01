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В ДР Конго от неизвестной болезни погибли 14 человек 

Москва24 28 минут назад
14 человек погибли от неизвестной болезни в Конго
Фото: Reuters
В Демократической Республике Конго из-за неизвестной болезни погибли 14 человек. Депутаты из провинции Кванго в связи с данной ситуацией попросили принять меры спикера национального парламента Кристофа Мбозо, сообщает издание Actualite.

"Происхождение этой болезни до сих пор неизвестно", — отметил парламентарий Паси Запамба.

По словам губернатора провинции Жан-Мари Пти-Пти, первый случай был обнаружен месяц назад. Жертвами становились жители Касонго-Лунда от 60 до 80 лет.
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Ранее сообщалось, что в Гвинее началась эпидемия лихорадки Эболы. Согласно данным властей, там зарегистрировано четыре случая смерти от данной болезни впервые с 2016 года.
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