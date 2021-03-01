Телеканал Порошенко заподозрили в пропаганде

«Их проблема — "однопартийность" речи, партийная пропаганда. К сожалению, это так. Они придерживаются странной позиции: поскольку они патриоты, то им можно то, что другим запрещено — ругаться в эфире, материться, подавать необъективную информацию. Я категорически не поддерживаю такую позицию», — заявила Герасимюк.