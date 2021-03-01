Порошенко назвал «говном» вакцину для украинцев

Бывший президент Украины , лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко во время заседания в Верховной раде назвал доставленную в страну вакцину от COVID-19 «говном». При этом он сослался на мнение неназванного украинского врача. Экс-глава государства заявил, что в стране проблемы с заражением граждан в том числе из-за работы крупнейшего горнолыжного курорта Буковель.

«Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей. На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, — прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии — потому что говно привезли», — заявил Порошенко.

По его мнению, некачественный препарат привезли из-за «коррупции и профнепригодности» среди членов правительства Украины

﻿«Действительно, на сегодняшний день обеспечение вакцинами — это соревнование, когда каждая из стран сама за себя», — сообщил бывший украинский лидер.

По его словам, рост заболеваний в стране связан с новым штаммом COVID-19 и работающими лыжными курортами. Порошенко добавил, что в Прикарпатье, к примеру, «ситуация критическая».

«Большинство врачей сегодня утверждают, что мы имеем… новый штамм вируса, который распространился из-за незакрытого Буковеля. Потому что кое-кто никак [не насытится] и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом», — сказал он.

В конце февраля в Киев прибыл самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19. Вакцинация в стране началась 24 февраля. По состоянию на 1 марта данной вакциной привились более трех тысяч украинцев.

10 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрацию российских вакцин от COVID-19 на территории страны. Документ также касается и других препаратов, предназначенных для лечения инфекции, которые разрабатывались или производились в России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стал закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств эффективности препарата. Он добавил, что граждане Украины — «это точно не кролики».