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Порошенко назвал «говном» вакцину от COVID-19 для украинцев 

Daily Storm и ещё 4 1 час назад
Порошенко назвал «говном» вакцину для украинцев
Фото: Reuters
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко во время заседания в Верховной раде назвал доставленную в страну вакцину от COVID-19 «говном». При этом он сослался на мнение неназванного украинского врача. Экс-глава государства заявил, что в стране проблемы с заражением граждан в том числе из-за работы крупнейшего горнолыжного курорта Буковель.

«Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей. На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, — прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии — потому что говно привезли», — заявил Порошенко.

По его мнению, некачественный препарат привезли из-за «коррупции и профнепригодности» среди членов правительства Украины.

﻿«Действительно, на сегодняшний день обеспечение вакцинами — это соревнование, когда каждая из стран сама за себя», — сообщил бывший украинский лидер.

По его словам, рост заболеваний в стране связан с новым штаммом COVID-19 и работающими лыжными курортами. Порошенко добавил, что в Прикарпатье, к примеру, «ситуация критическая».

«Большинство врачей сегодня утверждают, что мы имеем… новый штамм вируса, который распространился из-за незакрытого Буковеля. Потому что кое-кто никак [не насытится] и никак не отдохнет. До сих пор Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом», — сказал он.

В конце февраля в Киев прибыл самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19. Вакцинация в стране началась 24 февраля. По состоянию на 1 марта данной вакциной привились более трех тысяч украинцев.
10 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрацию российских вакцин от COVID-19 на территории страны. Документ также касается и других препаратов, предназначенных для лечения инфекции, которые разрабатывались или производились в России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не стал закупать «Спутник V» из-за отсутствия доказательств эффективности препарата. Он добавил, что граждане Украины — «это точно не кролики».
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, «абсолютно немалое» количество украинских жителей хотели бы привиться российской вакциной, а позиция руководства Украины, по его мнению, является позицией «абсолютного меньшинства».
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В мире , Денис Шмыгаль , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Правительство Украины , Верховная Рада
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