Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Граффити на стене тюрьмы в Англии приписали Бэнкси 

Вечерняя Москва и ещё 3 30 минут назад
Граффити на стене тюрьмы в Англии приписали Бэнкси
Фото: nationalarchives.gov.uk
Граффити на здании Редингской тюрьмы в английском графстве Беркшир может принадлежать известному уличному художнику Бэнкси.
На кирпичной стене, окружающей тюремный двор, изображен мужчина в полосатой арестантской робе. Он спускается на землю по веревке из простыней, последняя из них заправлена в печатную машинку и покрыта плотными рядами строчек.
Данное граффити по стилю очень похоже на работы Бэнкси. Однако до настоящего времени художник не подтвердил свое авторство. В Instagram-аккаунте Бэнкси новые записи не появлялись с декабря 2020 года.
Предположительно, граффити на тюремной стене может являться отсылкой к биографии поэта и драматурга Оскара Уальда, который провел в Рединге полтора года, а затем посвятил тюрьме поэму «Баллада Редингской тюрьмы», сообщает Би-би-си.
Ранее сообщалось, что Бэнкси расписал вагоны лондонского метро.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Вечерняя Москва: последние новости
Впервые за семь недель ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире Впервые за семь недель ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире Билл Гейтс назвал сроки возвращения мира к допандемийному состоянию Билл Гейтс назвал сроки возвращения мира к допандемийному состоянию Байден предупредил Иран после удара по Сирии американскими военными Байден предупредил Иран после удара по Сирии американскими военными
В мире , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Драку совы с вороной сняли на видео
00:31
Драку совы с вороной сняли на видео
Общество
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
00:44
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
Криминал Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение