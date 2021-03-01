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Осужденного Саркози не отправят в тюрьму 

РИА Новости 8 минут назад
Саркози избежит тюрьмы
Фото: Reuters
Президент Франции Николя Саркози, которого суд Парижа признал виновным в коррупции и торговле влиянием, не отправится в тюрьму: один год реального срока, к которому он приговорён, политик сможет отбыть дома, находясь под электронным наблюдением, заявляет телеканал BFMTV со ссылкой на суд.
Эти условия будут определены судьей по вопросам свободы и содержания под стражей, отмечает телеканал.
В понедельник суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке", которое восходит к 2014 году. Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трём годам тюрьмы, два из которых условно. Также виновными в коррупции признаны адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Они также приговорены к трём годам тюрьмы, два из которых условно.
Впервые во Франции политик, занимавший пост президента страны, приговорён к реальному сроку. Вместе с тем Саркози, как и два других фигуранта дела, свободно покинули зал заседаний суда. Решение еще не вступило в силу, у сторон есть десять дней на то, чтобы оспорить вердикт. Защита Эрзога уже заявила о намерении подать апелляцию. Ни сам Саркози, ни его адвокаты пока не делали никаких заявлений по поводу судебного решения.
Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало.
В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключён между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и Азибером.
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В мире , Николя Саркози
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