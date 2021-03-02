ЕСПЧ принял заявление России о пересмотре решения по Навальному 

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению заявление Минюста России с просьбой пересмотреть решение Страсбургского суда по делу Алексея Навального. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин.
«Документ официально направлен в суд с просьбой пересмотреть это решение и признать неприменимой эту жалобу, которая была принята», — отметил он. Как отмечает РИА Новости, в суде эту информацию не прокомментировали.
Ранее «Профиль» сообщал, что защита попросила суд освободить Навального на основании решения ЕСПЧ. Как заявила адвокат блогера Ольга Михайлова, решения по этому правилу (правило 39 регламента Страсбургского суда — «Профиль») исполняют все страны без исключения, его обжаловать невозможно.
Министерство юстиции России направило запрос в ЕСПЧ с просьбой пересмотреть решение по делу блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕСПЧ ангажированным. «Решение неправомерное, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым», — заявил представитель Кремля.