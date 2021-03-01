Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Пашинян анонсировал референдум по новой конституции Армении 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Пашинян анонсировал референдум по конституции
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никола Пашинян анонсировал референдум по новой конституции республики, передает РИА «Новости».

«Мы должны работать над тем, чтобы общенародным референдумом в октябре принять новую или реформированную конституцию», — сказал он.

Он также не исключил возвращение республики к полупрезидентской форме правления, которую в 2018 году сменил на парламентскую тогдашний президент Армении Серж Саргсян.
Глава кабмина отметил, что в октябре власти страны должны инициировать принятие новой конституции или принять поправки.

«Переход к полупрезидентской форме правления является возможным сценарием», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее Пашинян отмечал потребность Армении в новой конституции.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Газета.Ru: последние новости
Сына Лукашенко сняли с должности помощника президента Сына Лукашенко сняли с должности помощника президента ВОЗ: вторая волна пандемии COVID-19 еще не закончилась ВОЗ: вторая волна пандемии COVID-19 еще не закончилась Партия Зеленского осталась без госфинансирования Партия Зеленского осталась без госфинансирования
В мире , Серж Саргсян , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Драку совы с вороной сняли на видео
00:31
Драку совы с вороной сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
00:44
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
Криминал Происшествия
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение