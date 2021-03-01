Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко 

Первый в современной истории Украины министр иностранных дел Анатолий Зленко ушёл из жизни в возрасте 82 лет, сообщает РИА Новости. О смерти политика заявил украинский посол в ЕС Константин Елисеев.
Елисеев назвал Зленко своим «учителем» и «дипломатическим отцом». По его словам, он получил трагическое известие о том, что «первого главы МИД независимой Украины не стало».
«Все, чего я достиг в дипломатии — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!» — написал дипломат.
Анатолий Зленко впервые возглавил министерство иностранных дел Украины в 1990 году. В 1994 году он перешел на должность постоянного представителя страны в ООН. С 1997 года возглавлял посольства во Франции, затем в Португалии. В 2000 году вернулся на пост министра. Во главе МИД Зленко проработал ещё три года, а затем стал советником президента по международным вопросам. В 2010 году стал вице-президентом Киевского славистического университета и директором Института славистики и международных отношений КСУ.
В июле прошлого года, как сообщал «Рамблер», в возрасте 73 лет в Москве в результате продолжительной болезни скончался политик и дипломат Валентин Власов. В разное время он был мэром Архангельска, исполняющим обязанности губернатора Архангельской области, и.о. главы Карачаево-Черкессии, заместителем председателя Центральной избирательной комиссии России, послом России на Мальте и послом России в Киргизии.