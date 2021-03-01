Финляндия повторно ввела режим ЧП из-за коронавируса 

Финляндия вновь ввела режим чрезвычайного положения в связи с ростом распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила премьер-министр республики Санна Марин.
«Чрезвычайное положение вводится на тех же основаниях, что и год назад», — передает слова премьера ТАСС.
Режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 был введен Хельсинки в марте прошлого года. Тогда были закрыты школы и ограничено число участников общественных мероприятий. Кроме того, Финляндия ограничила движение через границу.