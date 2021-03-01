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Москва

В Венеции пересохли каналы 

Александр Котлеткин 1 час назад
В Венеции, где обычным явлением являются наводнения, пересохли каналы. Об этом сообщает BBC. В результате многие гондолы, перевозящие туристов по городу, остаются на берегу.
Местные жители, для которых лодки и катера являются единственным транспортным средством, испытывают большие сложности с передвижением по городу.
В Гранд-канале — самой большой протоке между островами венецианской лагуны — вода все же осталась. Но ее уровень заметно упал.
Из-за рекордного отлива уровень воды в Венеции в этом году снизился на 48 сантиметров.
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