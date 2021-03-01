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Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко 

ТАСС и ещё 4 49 минут назад
Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко
Фото: Reuters
Первый в современной истории Украины глава МИД Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил в понедельник бывший замминистра иностранных дел Украины и бывший постоянный представитель Киева в Европейском союзе Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко", — написал он в Twitter.

Зленко начал карьеру на дипслужбе в 1967 году — после окончания Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 1983 года был постоянным представителем УССР при ЮНЕСКО, в 1989-1990 годах — первым замминистра иностранных дел Украины. В 1990-1994 годах возглавлял МИД Украины. С 1994 года — постоянный представитель Украины при ООН. С 2000 до 2003 год вновь возглавлял министерство иностранных дел. В 2004-2005 годах Зленко занимал пост представителя Украины в Комиссии ООН по правам человека. Работал советником президента и премьер-министра Украины по специальным международным вопросам.
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В мире , МИД , ООН , ЮНЕСКО , Китай
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