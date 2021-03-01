В Швеции обвинили Россию в стремлении «раздробить ЕС» 

Шведский депутат Маркус Вихель обратился с письмом к главе МВД Швеции , в котором заявил, что Россия «ведет масштабную дезинформационную кампанию» и совместно с Китаем стремится «раздробить» Евросоюз . Отрывки из письма приводит RT.

По словам парламентария, Россия и Китай «в последнее время расширили друг с другом контакты в военной сфере».

«Сейчас мы видим, что Китай наращивает свою пропаганду против ЕС, в то время как Россия, по своему обыкновению, ведет масштабную дезинформационную кампанию. Обе эти страны считают, что раздробленность ЕС пойдет им на пользу», — подчеркнул Вихель.

Депутат напомнил, что Литва «по соображениям безопасности» отказалась от сотрудничества с китайской компанией Nuctech. А также поинтересовался у главы МВД Швеции, планирует ли тот заняться разработкой законов, направленных на защиту страны от деятельности «не вызывающих доверия иностранных компаний».

Как сообщал «Рамблер», ранее Минобороны Швеции опубликовало на YouTube пять видео с общим названием «Когда начнется война». В них сказано, что основным последствием глобального изменения климата станет рост интереса к Арктике и борьба ведущих держав за Северный Ледовитый океан как транспортный коридор и источник природных ресурсов.

В роликах не утверждается напрямую, но содержатся намеки на то, что противоборствующими сторонами в войне станут США и Швеция с одной стороны и Россия и Китай с другой.