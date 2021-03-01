Противники Пашиняна ворвались в правительство в Ереване

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Москва

Ворвавшиеся в здание правительства Армении сторонники оппозиции попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Армении сторонники оппозиции ворвались в правительство в Ереване. Толпа противников премьер-министра страны Никола Пашиняна вбежала в правительственное здание в центре армянской столицы, где находятся офисы нескольких министерств. Люди выкрикивали лозунги, призывающие чиновников не участвовать в акции в поддержку действующего главы правительства страны.
Напомним, массовые акции в Армении начались на прошлой неделе после отставки замначальника Генштаба Армении, а также после того, как Никол Пашинян подготовил указа об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна.
В мире , Видео , Никол Пашинян , Генштаб
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