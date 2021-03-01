Италия направит инспекторов на производство «Спутника V» в РФ

Италия направит двух проверяющих на предприятия, производящие российскую вакцину от коронавируса нового типа "Спутник V", заявил главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя в интервью газете Corriere della Sera.
"Мы только что провели иммунизацию двух итальянских инспекторов, которые поедут в Москву, чтобы проверить стандарты качества заводов, производящих "Спутник V", — рассказал Вайя.
Он также отметил, что независимая оценка российской вакцины подтвердила ее эффективность. Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает с Европейским агентством по лекарственным препаратам после подачи заявки на постепенную экспертизу российской вакцины "Спутник V".
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.