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Италия направит инспекторов на производство «Спутника V» в России 

Газета.Ru и ещё 8 50 минут назад
Италия направит инспекторов на производство «Спутника V» в РФ
Фото: РИА Новости
Италия направит двух проверяющих на предприятия, производящие российскую вакцину от коронавируса нового типа "Спутник V", заявил главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы только что провели иммунизацию двух итальянских инспекторов, которые поедут в Москву, чтобы проверить стандарты качества заводов, производящих "Спутник V", — рассказал Вайя.

Он также отметил, что независимая оценка российской вакцины подтвердила ее эффективность. Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает с Европейским агентством по лекарственным препаратам после подачи заявки на постепенную экспертизу российской вакцины "Спутник V".
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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В мире , Общество , Российский фонд прямых инвестиций , Сorriere della sera , Чехия
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